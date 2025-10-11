Aぇ! groupのメンバー、草間リチャード敬太の公然わいせつ容疑による逮捕。第一報の段階では、その容疑の内容によってセンセーショナルな空気に包まれた。しかしその後、性暴行など事件性のあるものではなさそうなことや、ネットに流出した当日の本人と思われる人物の動画の様子（自ら露出して見せつけようとしたようではなく、衣類を探して困っている姿に見える）、その状況と動画が撮影されたことで仕組まれたものという捉