◇MLB 地区シリーズ第4戦 ドジャース2×-1フィリーズ（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）フィリーズの若手投手にSNSでも悲しみの声が広がっています。フィリーズは延長11回に2アウト1塁3塁のピンチを迎えます。ここで登板したのは24歳のオライオン・カーカリング投手。キケ・ヘルナンデス選手をフォアボールで歩かせ満塁とすると、アンディ・パヘス選手をピッチャーへのゴロとしましたが、打球をはじき慌てたカーカリング投手