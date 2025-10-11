NHKの政治記者出身で、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）キャスターを務める大越健介氏は10日夜の放送で、公明党が26年続いた自民党との連立政権からの離脱を決めたことについて「とうとう来たか、という印象です」と語った。金曜キャスターのフリーアナウンサー徳永有美に「（NHKの）政治記者として（26年）前から取材されてきた。今日、連立が終わるということで、どんなふうにご覧になっていますか」と