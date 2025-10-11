大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）では幕府の出版統制・検閲が始まり、版元の蔦屋重三郎（横浜流星）らが苦境に陥る。歴史研究者の濱田浩一郎さんは「当時のベストセラー作家・山東京伝は遊郭に通って戯作を書き、その内容が問題になった」という――。鳥橋斎栄里画『江戸花京橋名取 山東京伝像』、18世紀、メトロポリタン美術館蔵（写真＝CC-Zero／Wikimedia Commons）■山東京伝は“できる”商人の父に溺愛された