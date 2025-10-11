芸術の秋を迎え、石川県内では舞台芸術をテーマとした芸術祭が開かれています。アンバサダーに就任したのは、舞台を中心に映像作品などでも活躍する俳優・梅津瑞樹さん。梅津さんから見た芸術祭や石川県の魅力とは。【石川の地で芸術が巡る「いしかわ舞台芸術祭2025」】伝統と先進的なアートが共存する石川県。多彩な文化が息づくこの石川県で９月から約4か月にわたって開催されているのが、「いしかわ舞台芸術祭2025」です。金沢