カタール航空は、エアリンガス、レベルとの共同運航（コードシェア）を拡大する。エアリンガスとレベルが運航するアメリカ18路線への乗り継ぎが可能となり、南北アメリカやヨーロッパ、中東間の接続生を強化する。カタール航空とエアリンガスは、2024年にコードシェアを開始。新たにダブリン〜ボストン・ブラッドリー・クリーブランド・インディアナポリス・ミネアポリス・ナッシュビル・ニューヨーク/ニューアーク・オーランド・