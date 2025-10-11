鹿児島県は１０日、奄美群島内で４日、男性がハブにかまれ、死亡したと発表した。ハブによる死亡事故は県内では１１年ぶりという。県薬務課によると、男性は４日午後１０時半頃、同群島内の道路でハブに左足首をかまれた。島内の医療機関で血清を打つなどの治療を受けたが、５日に死亡が確認された。県内では奄美大島や徳之島などにハブが生息しており、昨年度は４９人、今年度は８月までに２４人がかまれる被害があった。県