ウィルダース党首がポーズを取る自由党（右端）など、オランダ総選挙に向けて街中に掲げられた各党のポスター＝10日、オランダ西部ハーグ（共同）【ハーグ共同】オランダ下院の第1党、極右の自由党のウィルダース党首は10日、隣国ベルギーの首相を狙ったテロを計画していたグループが自身も標的にしていた可能性があることを踏まえ、29日の総選挙に向けた選挙運動を当面中止すると明らかにした。ウィルダース氏はX（旧ツイッタ