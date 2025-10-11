10月4日、女性初の自民党総裁に選出された高市早苗さん（64）。ネットやテレビでは、「メイクやファッションを変えたイメージ戦略」が話題になっています。この国難のなか、総裁のメイクに注目してる場合か？と思いつつ、やっぱり気にはなる……。そこで、『骨格補正メイク』の著者でメイク講師の池田曜央子さんに聞きました。今までの高市さんメイクはどこが変で、変えたのは成功だったのか？◆以前のベタッとした眉毛は、眉ペン