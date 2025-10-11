女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年10月23日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝結婚後に夫の趣味が原因で喧嘩をする夫婦は多いようです。付き合っているときは大した問題ではないと思っていても、結婚後にとんでもない事態になることもあるようで……。今回は、神奈川県在住の小田佳奈さん（仮名・36歳）から話