せっかく食事を用意して待っていても、頻繁に当日飲みに行く連絡をしてくる夫。ついに、たままま(@decoboco.tama)さんにガマンの限界が訪れます。泣きながらインスタントラーメンを食べているところに、夫が帰宅。そして、たまままさんは感情のまま夫へ、「もう一生ご飯を作りたくない」と告げます。それを聞いた夫の返答は…。エピソードをごらんください。 ©decoboco.tama ©decoboco.tama