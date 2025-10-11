【SVリーグ】大阪マーヴェラス 1ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月10日・女子第1節）【映像】「仕上がり度」がエグい 中学時代の秘蔵写真今季のSVリーグ開幕節の中継に登場した櫻坂46・田村保乃が披露した中学生時代の“秘蔵写真”に「中学生でこのクオリティ」「仕上がり度がエグい」とファン騒然。実況アナも思わず「仕上がってますねぇ」と驚嘆した。大同生命SVリーグ女子は10月10日に2025-26シーズンの開幕を迎え、初代女王・