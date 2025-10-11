富山地方鉄道の新卒採用に対し、来春に卒業予定の高校生の応募が９日時点でゼロであることが、わかった。同社は経営悪化により、一部鉄道路線の廃線を検討しており、高校生に敬遠された可能性もある。同社によると、高卒採用の職種は〈１〉鉄道や市内電車の運転士〈２〉バス運転手〈３〉鉄道線の検査などを行う技術職〈４〉観光バスガイド――の四つ。現時点ではいずれの職種にも応募がなく、同社の担当者は「正確な記録は調べ