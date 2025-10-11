＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS3日目◇11日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー唯一の日本大会は、第3ラウンドに突入した。【写真】日本勢も続々出陣！ 3日目の会場の様子は？午前8時47分には、松山英樹がスタートした。2日目を終え、トータル2アンダーの28位タイ。トータル12アンダーで単独首位に立つマックス・グレイザーマン（米国）との10打差を追いかけるラウンドになる。1番はピン手前1.5