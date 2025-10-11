＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS2日目◇10日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞2022年の賞金王・比嘉一貴が、圧巻のプレーを披露した。8バーディ・1ボギーの「64」をマークし、34位からトータル6アンダーの9位にまでジャンプアップした。【写真】石川遼を見守るギャラリーきょうも会場は人がたくさん前半はまさに破竹の勢いだった。1番で1ピンに寄せてバーディ発進を決めると、ここから怒涛の6連続バーディ