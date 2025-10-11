＜スタンレーレディスホンダ2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーは、前日よりも50分早く、午前7時10分に第2ラウンドがスタートした。雨が降るなか、プレーが続いている。【写真】さすがホンダ！ 優勝副賞はかっこいい真っ赤なスポーツカー午前7時50分には初日を3アンダー・28位タイで終えた渋野日向子がスタートした。前日はボギーフリーのラウンドだったが、「もう少しバーディが