１１日午前２時１５分頃、新潟県長岡市大川戸の７０歳代男性が自宅前でクマに襲われ、顔などを負傷し、病院に搬送された。搬送時、意識はあり、会話できる状態だったという。県警長岡署の発表によると、男性は天気を確認しようと自宅の玄関先に出たところ、敷地内の柿の木に登っていた体長約１メートルのクマに遭遇。クマは木から下りて男性の顔や胸を引っかき、その場から逃げたという。現場は山あいの住宅街で、長岡署などが