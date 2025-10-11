クマの目撃情報が後を絶ちません。新潟県が10月、警戒レベルの最も高い『クマ出没特別警報』を発令する中、人の生活圏に入り込んだその姿がカメラに捉えられていました。 暗闇の中、左右に揺れる柿の木…枝の間をよく見ると、黒い影が確認できます。その正体はクマです。映像が撮影されたのは、周辺に住宅が点在する長岡市金沢地区。撮影した住民の男性によりますと、10月9日午前1時すぎ、家の裏で物音が聞こえたため、窓から外を