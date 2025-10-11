台風23号の接近で、海の便に乱れが出ています。 11日午前8時現在、欠航が決まっているのは、 ▼種子島・屋久島航路の「プリンセスわかさ」、▼奄美・沖縄航路の「フェリーあまみ」、「フェリーきかい」、「フェリーあけぼの」、▼鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー太陽II」、「フェリー屋久島2」です。 「フェリーみしま」の運航は、あす12日に延期されました。 また、「フェリーさん