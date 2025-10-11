メ～テレ（名古屋テレビ） 10日夜、岐阜県土岐市の交差点で、路線バスと車2台が絡む玉突き事故があり、男女3人が軽いけがをしました。 警察によりますと、10日午後8時半すぎ、土岐市土岐津町土岐口の交差点で、路線バスが信号待ちをしていた乗用車に追突し、その弾みで乗用車が前の軽乗用車に衝突しました。 この事故で、バスの乗客の女性（54）と乗用車に乗っていた男女のあわせて3人が首の痛みを訴え、うち乗客の