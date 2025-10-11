台風23号は奄美大島の南南東にあり、ほとんど停滞しているとみられます。 台風は今後北上する見込みで、強風や土砂災害、低い土地の浸水などに注意が必要です。 台風23号は、11日午前6時ごろには奄美大島の南南東およそ200キロにあって、ほとんど停滞しているとみられます。 中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。 現在、奄美地方が風速15メートル以上の強