9月に閉店した「源来軒」。昔ながらの趣ある看板だ（筆者撮影）【写真】「源来軒」の精神を継承する「あじ庵食堂」の人気メニュー「山葵潮ラーメン」。ジューシーな豚肉も食欲をそそる2025年9月24日、福島県喜多方市の老舗「源来軒」が101年の歴史に幕を閉じた。1924年創業、「喜多方ラーメン」の原点のひとつともいえる存在であり、町の象徴でもあった。大正、昭和、平成、令和と時代を超えて受け継がれた味がついに途絶えたとい