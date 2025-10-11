カルシウムなどの栄養素が豊富な「豆乳」や「牛乳」。毎朝飲んでいるという方も多いのではないでしょうか。しかし、乳製品ということもあり気になるのはカロリーでしょう。一体どちらが太りにくいのか、管理栄養士の丹羽さんに解説していただきました。 監修管理栄養士：丹羽 琴美（管理栄養士） 名古屋学芸大学管理栄養学部卒業。大学卒業後、愛知県内の老人ホームに管理栄養士として就職。献立作成・栄養管理