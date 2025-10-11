Image: Apacer SSDの熱を利用して…でこの発想？ メモリーカードでもSSDでもHDDでも、データの仕分けやバックアップができるデバイスは何種類も存在します。しかしそれらの役割りは、ただデータの保存をするだけ。私たちはそれ以上を求めていませんでしたが、実は別の機能が付加されると便利ってことを、知らないだけだったのかもしれません。アロマが香るSSD台湾のストレージメーカー