爆発はテネシー州ヒックマン郡とハンフリーズ郡の境界にある施設で発生した。被害状況を示す上空からの映像のスクリーンショット＝１０日/WTVF（ＣＮＮ）米テネシー州の爆発物製造施設で１０日、大規模な爆発が発生して建物が壊滅し、当局によると、少なくとも１９人が死亡するか行方不明になっている。爆発の規模はすさまじく、数キロ離れた住宅を揺らすほどだったという。現場は軍や解体用の爆発物を製造する「アキュレット・エ