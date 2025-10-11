台風23号の予想進路（11日9時現在）台風23号は11日、奄美大島の南でほとんど停滞した。13日に暴風域を伴って伊豆諸島にかなり接近する恐れがあり、気象庁は暴風に厳重に警戒するよう求めた。台風22号による大雨や暴風で、災害の危険が高くなっている地域があり、早めの避難などの備えが必要だ。気象庁によると、台風23号は発達しながら12日にかけて日本の南から東海道沖を東北東に進む。台風への暖かく湿った空気の影響で伊豆