岩手・軽米町の夜道で、車の前に突然シカが飛び出してきた瞬間をカメラが捉えた。運転していた男性は眠気覚ましに熱唱しながら運転していたが、目前に現れたシカに驚愕。間一髪で回避し、幸いにもけがはなかった。熱唱中に飛び出してきた“ゲスト”岩手・軽米町で9月22日午後10時頃、撮影されたのは危険すぎる“飛び出し”だった。撮影者は深夜のコンビニで買い物を済ませた後、睡魔が襲ってきたため、「♪オオオ…リヴィン・オン