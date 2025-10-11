まるでAIの「模範解答」…「解党的出直し」を掲げてスタートを切るも、「政治とカネの問題」に正面から取り組む姿勢を示す候補者は一人もなく、結局は派閥票がものを言う旧態依然の流れで決着した自民党総裁選。参院選大敗から延々と派閥主導の「石破おろし」に明け暮れた挙句、１年前と同じメンバーで繰り広げる党内融和を優先した内向きの新総裁選びに、国民が関心を向けるはずもない。世論が盛り上がらなかったのも当然だ。「今