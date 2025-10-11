義家族から『長男の嫁がやるべき』だと介護を押し付けられたら……。予想外の結末にスカッとした、ママ友から聞いた体験談です！ 義父が入院 これをきっかけに義父に気に入られた私。今はリフォームした義実家で、出張を終えた夫と3人で仲良く生活しています。 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞