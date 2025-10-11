俳優の櫻井圭登（さくらい・けいと＝32）が10日、「心身の不調」のため、年内の活動を休止することを明かした。櫻井の公式スタッフX（旧ツイッター）アカウントで発表された。 【写真】年内の活動休止が決まった櫻井圭登 公式アカウントでは所属事務所「bamboo」の署名入りで「櫻井圭登 年内の活動休止について」という文書を公開。はじめに「先日発表させていただきました通り、櫻井圭登は体調不良により 出演予定の