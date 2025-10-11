自己免疫疾患スティッフパーソン症候群を公表したセリーヌ・ディオンが、ラスベガスで開催されたポール・マッカートニーのコンサートを、3人の息子とともに楽しんだようだ。【写真】セリーヌ・ディオン、不死鳥のヒールでクリスマスツリーを前にポーズPeopleによると、現地時間10月4日に、米ネバダ州ラスベガスのアレジアント・スタジアムにて開催されたポールの2025年「Got Back」ツアーの公演に、セリーヌが24歳の長男ルネ・