“卓上の暴君”という異名にピッタリの鮮烈なアガリだった。10月10日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合でTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）は2度の倍満が炸裂。今期2勝目をあげた。【映像】瀬戸熊、トルネードツモ倍満炸裂の瞬間当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、瀬戸熊、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）の並びでスタート。東1局