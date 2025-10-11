ガザ地区の戦闘をめぐり停戦が発効したことを受け、人質の解放も近く始まる予定です。イスラエルでは歓迎の声が聞かれました。【映像】ガザ地区北部へ戻る人々「ガザにまだ残っている人質9人を私は個人的に知っている。うち4人は生存していて、赤ん坊だった時に世話をした友人もいる。戦闘が止まることに大変喜びを感じている。なぜなら人々に帰ってきてほしいからです」（ハマス襲撃で家族を失った女性）2023年10月のハマス襲