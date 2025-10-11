連立離脱を表明した公明党の斉藤代表は『報道ステーション』に出演し、総理大臣指名選挙で決選投票となった場合、野党候補の名前を書くことはないとの考えを示しました。【映像】『報道ステーション』に出演した公明・斉藤代表「これまで26年間積み重ねてきた信頼関係はございます。また一緒に準備してきた法律や予算案もあります。そういうものについてはきちんと責任を取りたいと思っておりまして、賛成すべきものには賛成する