イスラエル軍は、パレスチナ自治区ガザで10日、ハマスとの停戦が発効したと発表しました。今後は和平案に沿って人質が解放されるかが焦点となります。【映像】人質の写真＆家族らイスラエル軍によりますと、合意したガザ地区での境界線までの撤退が完了し、イスラム組織ハマスとの停戦が日本時間の10日午後6時に発効したということです。イスラエル政府は10日未明、アメリカが提示した和平案の「第1段階」を承認していました