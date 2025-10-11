群馬県高崎市で、アパートの部屋や駐車場の車などが焼ける火事がありました。【映像】トランク部分が焼けた車10日午前11時半ごろ、高崎市の木造2階建てアパートで「エアコンから火が見える」と119番通報がありました。警察などによりますと、火は約2時間後に消し止められましたが、このアパートのオーナーの男性（60代）が腕をやけどするなどして病院に搬送されました。命に別状はないということです。「だんだん火が大きく