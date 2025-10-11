秋篠宮家の次女佳子さまが９日、パナソニックホールディングスの迎賓施設「松下真々庵」（京都市左京区）を訪れ、人間国宝の制作した工芸作品約２０点が並ぶ展示室を視察された。同施設は、かつて創業者の松下幸之助氏が執筆活動などの場に使用。同氏の「ものづくりの原点は伝統工芸」との考えから作家を支援し、借り受けた作品を常時展示してきたという。佳子さまは友禅の人間国宝・森口邦彦さんから手がけた着物の模様や染