人口３０万人の地方都市・兵庫県明石市にある社員７人の出版社が、東京が主戦場の出版業界にあって確かな光を放っている。「ライツ社」は創業１０年目を迎えたばかりだが、世に出す本はヒットを重ねている。中でも「放課後ミステリクラブ」はシリーズ７作で４０万部を超えた。全国の書店員が最も売りたい本を選ぶ「本屋大賞」で昨年、児童書として初めてノミネートされた。「こんな本を作りたくて、独立したのか」出版業界