お笑い芸人の山田花子（50）が10日、自身のブログを更新。「プチ家庭菜園」を始めたことを報告した。【写真】新たな趣味「プチ家庭菜園」を紹介した山田花子山田は「新しい趣味と買った物」と題し、ブログをアップ。「前からやりたかったプチ家庭菜園を始めました」と“新たな趣味”を紹介した。「試しに わけぎ ベビーリーフ植えてみた」そうで、「食べるの楽しみ」と心躍らせた。また、「観葉植物のガジュマルも元気です」