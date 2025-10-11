大阪・関西万博（大阪・夢洲）で8月に実施された『U-NEXT MUSIC FES in 大阪・関西万博2025』のDAY3の様子を、「ラブライブ！シリーズ」のキャストと振り返る同時視聴会が18日に開催されることが決まった。【ライブ写真多数】「LoveLive! Series EXPO 2025 STAGE 〜Right now!〜」の様子万博『U-NEXT MUSIC FES』は、8月12日〜16日にEXPOアリーナ「Matsuri」で行われ、さまざまなジャンルの最前線を走るトップアーティスト総勢