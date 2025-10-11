気象庁は11日午前6時40分、台風23号に関する情報第26号（位置）を発表した。台風23号は、奄美大島の南南東約180にあってほとんど停滞している。台風23号は、11日6時には奄美大島の南南東約180の北緯26度55分、東経130度20分にあって、ほとんど停滞。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23、最大瞬間風速は35で中心から半径220以内では風速15以上の強い風が吹いている。台風の中心は、12時間後の11日18時に