アイドルグループ「＝LOVE」の元メンバーで女優の齊藤なぎさ（22）が11日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「可愛いメイクをしていただいた日のお仕事終わり」と書き出した齊藤。どアップのオフショットなどを披露した「最近のマイブームは少女漫画を読むことです読んでいる時間が幸せですにたにたしています切実におすすめを教えてください、読みます！！」とファンへ呼びかけた。フォロワーからは