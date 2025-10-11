【オスロ共同】ノルウェーのノーベル賞委員会の補佐機関であるノーベル研究所は10日、今年のノーベル平和賞の受賞者が事前に外部に漏れていた疑惑について調査すると明らかにした。地元メディアが報じた。受賞者は選考するノーベル賞委員会の委員ら限られた人しか把握しておらず、波紋を広げそうだ。ノーベル研究所のハルプビケン所長は「漏えいがあったと断言するのは時期尚早だ」としつつ、原因究明を行うと表明した。サイバ