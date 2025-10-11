大会委員長・南原清隆、MC・二宮和也で送るSP番組「日テレ系クイズフェスティバル 2025秋 〜豪華芸能人が平成の名物クイズに挑戦SP〜」を、本日10月11日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系にて放送。春の放送に続き第3弾となる今回も、日本テレビ系 この秋の新ドラマや人気番組の豪華出演者が大集結。「マジカル頭脳パワー!!」や「クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!」など、日本テレビのレジェンド番組から生まれた名物クイズで