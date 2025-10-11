◇MLB 地区シリーズ第4戦 ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)山本由伸投手がいろんな選手に愛のあるいじりを受けています。リーグ優勝決定シリーズに進出したドジャースは今季3度目のシャンパンファイトを行います。MLB公式SNSではその様子を投稿。動画の中で山本投手は大谷選手の手からビールを飲ませてもらいますが、大谷選手は腕をスナップさせビールは口ではなく山本投手の顔中にかかります。さら