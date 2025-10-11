●今週の業種別騰落率ランキング ※10月10日終値の10月3日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：21 業種値下がり：12 業種 東証プライム：1612銘柄値上がり： 708 銘柄値下がり： 877 銘柄変わらず他：27 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 非鉄金属(0263) +7.68 フジクラ 、住友電 、古河電 ２.