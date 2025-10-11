9日のブルワーズとの地区シリーズ第4戦に勝利して2勝2敗とし、逆王手をかけたカブスを率いるクレイグ・カウンセル監督（55）が10日（日本時間11日）、11日（同12日）の第5戦を前にオンラインで取材対応。今永昇太投手（32）の先発登板が有力視される第5戦の先発投手については明言を避けたが、全員野球でドジャースが待ち受けるリーグ優勝決定シリーズに進むことを誓った。指揮官は会見の冒頭で第5戦の先発について問われると