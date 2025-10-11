パラグアイ戦で前半に同点弾を決めた小川航基は代表11戦10発サッカー日本代表（FIFAランク19位）は10月10日、キリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表（同37位）と対戦し、2-2のドローで終わった。この試合の前半に同点弾を決めたFW小川航基は、この試合に並々ならぬ思いで臨んでいた。ネットを揺らすと右手で天を指差し、感情を露わにした。1点を追いかける日本は前半26分、左サイドからのクロスを跳ね返されたカウンター