南海、近鉄、名鉄の私鉄３社が、１１日から「３・３・ＳＵＮデジタルフリーきっぷオリジナル入場券セット」の発売を始めた。今年４月から、３社の路線が連続３日間乗り放題となる「３・３・ＳＵＮフリーきっぷ」が１９年ぶりに復活し、デジタル切符として発売されている。好評につき、今回の記念入場券セットも売り出されることになった。入場券はタイトルにちなみ、南海は三国ヶ丘駅、近鉄は三本松駅、名鉄は三柿野駅と、