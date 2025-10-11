介護施設は「入りたい！」と希望すれば、すぐに入所できるわけではありません。将来的に介護施設を検討している人や家族は、どんな準備が必要なのか、知っておくことが大切です。そこで今回は、介護施設への入所に必要な準備や、施設選びの際にすべきこと、入所決定後の準備について、介護福祉士の鹿見勇輔さんに聞きました。「要介護認定」を受ける必要があるQ.介護施設の入所を検討する前に必要な準備はありますか？鹿見さん「